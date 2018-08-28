الصفقة المليارية بين نستله وستاربكس تبصر النور أخيرا

قالت نستله وستاربكس اليوم الثلاثاء إنهما أتمتا اتفاق الترخيص المبرم بينهما للسماح لشركة الصناعات الغذائية السويسرية العملاقة باستخدام أنواع القهوة والشاي المعبأة التي تنتجها الشركة الأميركية المتخصصة في صناعة القهوة في أنحاء العالم.

ويمنح الاتفاق البالغة قيمته 7.15 مليار دولار نستله حقوقا دائمة في بيع منتجات ستاربكس خارج المقاهي التابعة للشركة الأميركية، وسينتج عنه انتقال 500 من موظفي ستاربكس للعمل في نستله.

وكان أعلن عن الصفقة المليارية بين أكبر شركات القهوة عالميا في مايو الماضي، حيث أعلنت شركة نستله السويسرية العملاقة أنها ستدفع 7.5 مليار دولار نقدا لستاربكس مقابل الحصول على حق بيع لمنتجات قهوة #ستاربكس في قنوات البيع بالتجزئة.

موضوع يهمك في صفقة مليارية بين أكبر شركات القهوة عالميا، أعلنت شركة نستله السويسرية العملاقة أنها ستدفع 7.5 مليار دولار نقدا... لعشاق القهوة..صفقة بين نستله وستاربكس بـ7.5 مليار دولار شركات

كما ستقوم #نستلة العام القادم باستخدام #قهوة_ستاربكس في كبسولات، وذلك في أنظمة Nespresso وDolce Gusto لتحضير القهوة الفورية.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة متاجر القهوة العالمية #ستاربكس، التي تتخذ من مدينة سياتل مقراً لها، أنها تعمل جنباً إلى جنب مع شركة #مايكروسوفت على تطوير منصة جديدة تسمى Bakkt، والتي تساعد بدورها المستهلكين والمؤسسات على شراء وبيع وتخزين وصرف العملات الرقمية المشفرة على الشبكة العالمية، بمعنى آخر تحويل عملة #البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية المشفرة إلى دولارات أميركية يمكن استخدامها في عمليات الشراء ضمن "ستاربكس" وغيرها من متاجر التجزئة.