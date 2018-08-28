بلتون: مجموعة "أورا" ترفض عرض استحواذنا على حصة حاكمة

ذكرت شركة بلتون المالية القابضة عن رفض مجموعة ORA عرضها للاستحواذ على حصة حاكمة فى بنك ORA، مبررة ذلك بعدم التوافق على الجوانب المالية.

وكان نائب رئيس شركة #بلتون_فاينانشال ماجد شوقي قد قال في مقابلة مع "العربية" في مايو الماضي إن شركة "بلتون" تعتزم الاستحواذ على حصة حاكمة أي أكثر من 50% في " #مجموعة_أورا " للخدمات المصرفية، وهي نية بعرض شراء غير ملزمة.

وأوضح شوقي آنذاك أن استحواذ "بلتون" ضمن سياسة الشركة لتوسيع استثماراتها في مجال الخدمات المالية.

وعند سؤاله، عن الخلفية وراء قرار بلتون بالاتجاه الى الخدمات المصرفية رغم أنه كان من الواضح استراتيجية الشركة فى التوسع فى الخدمات غير المصرفية بشراء شركة سمسرة أميركية، أكد شوقي أنه في حال تمت عملية الاستحواذ فإن هذه الصفقة ستشكل فرص استثمارية جيدة للاستثمار في قطاع مصرفي واعد في أفريقيا، ما سيضيف للمجموعة وللخدمات التي تقدمها لعملائها.

وأكد حينها، قبل رفض مجموعة "أورا" العرض، أنه سيتم الانتهاء من عملية الاستحواذ خلال عام 2018، بعد تعيين مستشار مالي وقانوني مستقل لإجراء الفحص النافي للجهالة والتأكد من مدى مطابقتها مع القواعد العالمية المعمول بها، مشددا على أن أهميتها تكمن في ميزانية مجمعة لـ "بلتون" كما ستكون نقلة نوعية للشركة المستحوذ عليها.