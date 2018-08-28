"بوبيان للبتروكيماويات" تستحوذ على 53.5% من "الكوت"

وافقت هيئة سوق المال على نشر عرض استحواذ إلزامي من شركة #بوبيان_للبتروكيماويات على كافة الأسهم المتبقية من #شركة_الكوت للمشاريع الصناعية البالغة 53% مقابل 766 فلسا للسهم الواحد.

وستبدأ فترة تجميع الأسهم اعتبارا من التاسع من سبتمبر وحتى العاشر من أكتوبر، وقد تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية مديرا لعملية الاستحواذ.

وتمتلك بوبيان حاليا 46% في شركة الكوت، وتسعى للحصول على النسبة المتبقية بعد أن اشترت حصة إضافية قبل أربعة أشهر في المزاد بسعر 766 فلسا للسهم، ما فرض عليها تقديم عرض إلزامي لكل المستثمرين.

ويلزم قانون هيئة أسواق المال أي مستثمر لديه حصة تزيد على 30% في أسهم شركة مدرجة بتقديم عرض استحواذ إلزامي لشراء بقية الأسهم.

يشار أن صفقة الاستحواذ في #البورصة_الكويتية قد تصل إلى 135 مليون دولار في حال باع جميع المساهمين في شركة الكوت أسهمهم في الشركة.