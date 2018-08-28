"ثروة كابيتال" تطرح 40% من رأسمالها بـ2.2 مليار جنيه

أعلنت شركة " #ثروة_كابيتال " عن طرح 40% من رأسمالها مطلع أكتوبر المقبل بقيمة تصل إلى نحو 2.2 مليار جنيه.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة حازم موسى أن خطة الطرح تستهدف جذب نحو 120 مليون دولار عبر زيادة رأس المال وتخارج جزئي للمساهم الرئيسي لزيادة نسبة الأسهم المطروحة وتحسين السيولة على الأسهم، مشيراً إلى أن ثلث الطرح البالغ قيمته نحو 2.1 مليار جنيه سيوجه لزيادة رأس المال.

وكشف موسى، عن انطلاق عمليات الترويج في الخليج العربي، على أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة الترويج للطرح في أوروبا وأميركا الشمالية وجنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن الترويج التمهيدي للطرح خلال الفترة الماضية شهد استحساناً كبيراً من المستثمرين في الأسواق العالمية، متوقعاً بدء تداول الشركة في البورصة مطلع أكتوبر، مشيراً إلى تقدم الشركة بكل الأوراق المطلوبة للجهات الرقابية بانتظار اعتماد نشرة الطرح.

ويعد طرح "ثروة كابيتال" ثالث طروحات البورصة المصرية خلال العام الجاري والرابع على التوالي في القطاع المالي بعد طرح التوفيق للتأجير التمويلي وبي إنفستمنتس القابضة وسي آي كابيتال القابضة.