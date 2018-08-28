"جت إيروايز" تتكبد خسائر فصلية بـ188 مليون دولار

تكبدت جت إيروايز أكبر شركة لخدمات الطيران الشاملة في الهند ثاني خسارة فصلية على التوالي، وقالت إنها ستضخ أموالاً وتخفض التكاليف بما يزيد على 20 مليار روبية خلال عامين.



وكانت الشركة، التي تملك الاتحاد للطيران جزءا منها، تواجه صعوبات مالية لكنها قالت إنها واثقة من أنها يمكنها أن تخفض التكاليف دون تعطيل أنشطتها، نافية تقارير بأنها أبلغت موظفيها بأن السيولة تنفد لديها.



ومنيت جت بخسارة قدرها 13.23 مليار روبية هندية، أي ما يعادل (188.76 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران، مقارنة مع ربح بلغ 535 مليون روبية قبل عام، وذلك على الرغم من ارتفاع إيراداتها من العمليات 6.4%.



وقالت الشركة في بيان إن الربحية تأثرت سلبا بانخفاض قيمة الروبية وارتفاع أسعار النفط العالمية 36%.



وأضاف البيان أن الشركة ستضخ أموالا وتقلص الدين لتخفض تكاليف الفائدة، لكنه لم يخض في تفاصيل حجم الأموال التي ستضخها الشركة.



وتخطط الشركة أيضا لتسييل بعض أصولها.