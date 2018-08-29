أرامكو.. اتفاق لأبحاث التكنولوجيا مع "لومونوسوف" موسكو

وقّعت #أرامكو_لتقنية_التنقيب_والإنتاج التابعة لشركة #أرامكو_السعودية مذكرة تفاهم مع جامعة "لومونوسوف موسكو" Lomonosov Moscow الحكومية الروسية بهدف تعزيز التعاون في مجال الأبحاث المشتركة.

وتختص الاتفاقية باستكشاف أحدث الابتكارات في مجال النفط الخام والغاز، مع التركيز على تقنيات التنقيب والإنتاج.

وينفذ الطرفان، بموجب المذكرة، برامج ومشاريع تهدف إلى تطوير مواد متقدمة جديدة واستخدامها في قطاع النفط الخام والغاز، إلى جانب تطوير طرق وأساليب لجمع البيانات من المكامن وحقول النفط، وتحليلها وإعداد نماذج حاسوبية لها.

كما سيعمل الطرفان على إنشاء مختبرات مشتركة، وعقد ندوات وورش عمل ومؤتمرات.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت في تقرير لها إن شركة أرامكو السعودية تحولت إلى مَكمَن لبراءات الاختراع، مثلما هي أساساً مكمن عالمي للنفط.

وتبحث أرامكو عن طرق مبتكرة لاقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية المتعلقة بالنفط ووضع استخدامات جديدة ومبتكرة لمنتجاتها النفطية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.