أستون مارتن تخطط للإدراج في بورصة لندن للأوراق المالية

تعتزم أستون مارتن لصناعة #السيارات_الفاخرة الإدراج في بورصة لندن بعد أن ساعدت زيادة إنتاجها وطرح طرز جديدة على ارتفاع ربحية الشركة بعد تكبد خسائر لسنوات.



وإذا نجح الإدراج، فستصبح #أستون_مارتن أول شركة سيارات مقرها بريطانيا تدرج في لندن منذ سنوات بعد بيع أسماء شهيرة في عالم صناعة السيارات مثل جاجوار وبنتلي ورولز رويس إلى ملاك أجانب.



وقالت مصادر من قبل لرويترز إن الطرح العام الأولي الذي سيحذو حذو شركات مثل #فيراري، قد يصل بقيمة الشركة إلى خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.38 مليار دولار).



وقالت أستون مارتن إنها قدمت وثيقة تسجيل لهيئة مراقبة السلوك المالي في #بريطانيا، وهي من بين المتطلبات اللازمة من الشركات التي تدرس تنفيذ طرح عام أولي.



وستشمل الخطة إشراكا في المساهمة من حصة مساهمين قائمين في مقدمتهم مجموعات استثمار مباشر كويتية وإيطالية وبتعويم حر لما لا يقل عن 25%.



وتنوي الشركة التقدم لإدراج متميز في #بورصة_لندن للأوراق المالية مع السماح للموظفين وللزبائن بشراء الأسهم.



وحققت الشركة العام الماضي ربحا للمرة الأولى منذ 2010 وأعلنت اليوم الأربعاء عن أرباح معدلة قبل خصم الضريبة للنصف الأول من السنة بلغت 42 مليون إسترليني مع ارتفاع الإيرادات 8% إلى 445 مليون إسترليني بفضل قوة الطلب على اثنين من طرزها.



وقالت إنها تتوقع ارتفاع الإنتاج السنوي إلى ما بين 6200 و6400 وحدة وتسعى في الأجل المتوسط إلى إنتاج نحو 10 آلاف سيارة في 2020.