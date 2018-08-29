لافروف: مشاريع مشتركة روسية سعودية بـ2 مليار دولار

أكد وزيرا الخارجية السعودي والروسي أهمية العلاقات السياسية والتجارية للبلدين، وتعزيز المشاريع المشتركة بينهما بالقطاعات النفطية والتجارية وفي مختلف القطاعات.

وقال #وزير_الخارجية_الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السعودي #عادل_الجبير في موسكو اليوم إن هناك مشروعات مشتركة بين السعودية وروسيا في مجالات عدة بملياري دولار.

وأشار إلى أن هناك مشاريع مشتركة بين #أرامكو و #غاز_بروم تأتي بجانب مشاريع أخرى في إطار التعاون الثنائي.

من جهته، عبر الوزير الجبير، عن حرص السعودية على تعزيز العلاقات التجارية مع روسيا والتنسيق معها سياسيا.

وكانت شركة "غازبروم نفط" أعلنت عن مشتركة مع شركة النفط السعودية "أرامكو" ضمن خارطة طريق لدراسة مجموعة من المسائل التقنية، التي تحدد بنتيجتها المشاريع، التي سيتم العمل على تنفيذها.

ويشمل تعاون الشركتين العملاقتين عدة مجالات منها تطوير تقنيات الحفر والتنقيب وترميم الآبار النفطية، إلى جانب تحسين أنظمة الضخ وتصنيع الأنابيب غير المعدنية ذات القطر الكبير، إلى جانب تدريب الكوادر وتعليمها بشكل مباشر في المنشآت الإنتاجية.

وكانت الشركتان قد أبرمتا اتفاق تعاون في مجال تصنيع المعدات اللازمة لاستخراج #النفط و #الغاز مع إمكانية أن يكون التصنيع في روسيا أو في #السعودية.

وتكثف #موسكو و #الرياض أكبر منتجي النفط تعاونهما بعد أن ساعدتا على إبرام اتفاق عالمي لخفض إنتاج الخام، وفي هذا الإطار وقعتا اتفاقيات تعاون وأسستا صندوقا استثماريا بقيمة مليار دولار لتمويل مشاريع في قطاع الطاقة.