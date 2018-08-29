"هيئة السوق" تقر زيادة رأسمال "جرير" لـ1.2 مليار ريال

وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة #جرير للتسويق زيادة رأس مالها من 900 مليون ريال إلى 1.2 مليار ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدده مجلس إدارة الشركة لاحقًا.

وأشارت هيئة السوق، وفق بيان نشر على موقع "تداول"، إلى أن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 3.5 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة" وتحويل مبلغ 296.5 مليون ريال من بند "الاحتياطي النظامي"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 90 مليون سهم إلى 120 مليون سهم، بزيادة قدرها 30 مليون سهم.

ولفتت الهيئة إلى أنه يجب ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة، على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.