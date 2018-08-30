إحدى أكبر شركات الألبان توزع أرباحها على المزارعين!

اقترح مجلس إدارة " Arla Foods " إحدى أكبر شركات الألبان العالمية والمنافسة لشركتي DANONE و #NESTLE توزيع كامل الأرباح الصافية لعام 2018 للمزارعين، الذين يعانون من أكثر أشهر الصيف حرارة وجفافاً في تاريخهم.

وتتوقع الشركة، التي يملكها أكثر من 11 ألف مزارع في الدنمارك والسويد وألمانيا وبريطانيا ولوكسومبرغ وبلجيكا وهولندا، تحقيق أرباح هذا العام تصل قيمتها إلى 310 ملايين يورو.

وجرت العادة بتوزيع جزء من هذه الأرباح للمزارعين، إلا أن هذا العام سيشكل استثناء بسبب الظروف المناخية القاسية، التي أدت إلى تقلّص حجم المحاصيل الزراعية وجفاف المراعي.