هيئة الاتصالات السعودية: زين الأكثر شكوى بخدمات الجوال

أصدرت #هيئة_الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من ناحية الشكاوى للربع الثاني من العام 2018.

وحسب المؤشر، تصدرت شركة #زين قائمة الشكاوى في خدمة الاتصالات المتنقلة الصوتية بزيادة بلغت 10% عن الربع الأول.

فيما جاءت شركة الاتصالات السعودية في أعلى قائمة شكاوى خدمة الاتصالات الثابتة الصوتية بارتفاع بلغ 16 % عن الربع الأول.

وأشار المؤشر إلى انخفاض إجمالي الشكاوى بنسبة 9% مقارنة بالربع الأول 2018، وكانت خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الثابتة الصوتية هي الأعلى من إجمالي الشكاوى.

بينما حلت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" في مقدمة ترتيب الشركات في خدمة الإنترنت الثابت من حيث عدد الشكاوى لكل 100 ألف اشتراك وبانخفاض قدره 3% عن الربع الأول من هذا العام.

وأشار المؤشر إلى انخفاض في إجمالي الشكاوى المصعدة للهيئة بنسبة تقدر بـ 9%، مقارنةً بالربع الأول من عام 2018م، بالإضافة إلى تصدر خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الثابتة الصوتية إجمالي عدد الشكاوى لكل مئة ألف اشتراك.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أصدرت مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة من المشتركين ضد مقدمي الخدمة منذ الربع الأول 2017م، بهدف تقديم معلومات للمشتركين عن أداء مقدمي خدمات الاتصالات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المشترك من اختيار مقدم الخدمة المناسب، وتعزيز الشفافية والتنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتطوير الخدمات، والاهتمام بشكاوى عملائهم.