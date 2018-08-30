السعودية.. تقسيط متأخرات الكهرباء على 6 دفعات من أكتوبر

أعلنت الشركة #السعودية_للكهرباء اليوم الخميس، أنها ستبدأ في شهر أكتوبر 2018 تقسيط المستحقات المُتراكمة على المشتركين السكنيين خلال المدة السابقة لشهر يوليو (إن وجدت)، وذلك على دفعات توزع بالتساوي على الأشهر الستة المقبلة.

وأوضحت الشركة أن تقسيط المستحقات المتراكمة على المشتركين السكنيين ابتداءً من شهر أكتوبر ولمدة ستة أشهر، يأتي تنفيذاً لتوجيهات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتيسير السداد على المشتركين.

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يُذكر أن قرار تقسيط المستحقات المتراكمة على المشتركين السكنيين يأتي استكمالاً لجهود (السعودية للكهرباء) بإتاحة خيارات سداد ميسرة للمشتركين، بعد أن نفّذت الشركة برنامج (تيسير) للتسهيل على المشتركين الذين تتراوح قيمة فواتيرهم ما بين 300 إلى 3000 ريال من خلال سداد قيمة ثابتة للفاتورة، بناءً على متوسط قيمة استهلاك الاثني عشر شهراً السابقة على شهر يوليو 2018.

وينتهي العمل بالبرنامج في نهاية هذا العام، ليتم إجراء التصفية المالية بين الشركة والمشترك له أو عليه.