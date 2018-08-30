بسبب "بريكست".. "باناسونيك" تغادر لندن إلى أمستردام

قررت مجموعة "باناسونيك" اليابانية للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية نقل مقرها الأوروبي من بريطانيا إلى هولندا، بسبب مخاوف من مواجهة مشكلات ضريبية على ارتباط بعملية #بريكست، بحسب ما أعلنته متحدثة باسم الشركة اليابانية اليوم الخميس لوكالة "فرانس برس".

وأكدت المتحدثة بذلك تصريحات أدلى بها رئيس مجلس إدارة "باناسونيك أوروبا" لوران أبادي لصحيفة "نيكاي" الاقتصادية.

وأوضحت أن هذا القرار ناجم عن مخاوف من أن تعتبر اليابان بريطانيا بمثابة جنة ضريبية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، في حال أقرت لندن تخفيضات ضريبية كبرى على الشركات لاستبقائها على أراضيها، حينها قد تفرض السلطات اليابانية ضرائب على "باناسونيك".

من جهته، قال أبادي للصحيفة "إننا ندرس منذ 15 شهراً إمكانية نقل" المقر الأوروبي. وما ساهم في هذا القرار الخوف من فرض حواجز أمام تنقل الأشخاص والبضائع.

وحمل قرار #بريطانيا الانفصال عن #الاتحاد_الأوروبي العديد من الشركات اليابانية بينها مصرفان ضخمان هما "ميتسوبيشي يو إف جي فاينانشل غروب" و"سوميتوتو ميتسوي فاينانشل غروب"، وشركتا السمسرة "نومورا هولدينغز" و"دايوا سيكيوريتيز" على اتخاذ قرار بنقل قواعدها الأوروبية الرئيسية خارج لندن أو درس مثل هذه الخطوة.