صعود قوي لأرباح عملاق النفط الصيني مع تعافي الأسعار

تفيد حسابات لـ"رويترز" من واقع بيانات صدرت اليوم الخميس، أن أرباح "بتروتشاينا"، أكبر منتج صيني للنفط والغاز، ارتفعت لأكثر من مثليها عنها قبل عام في الربع الثاني من السنة، لتصل إلى 16.94 مليار يوان (2.48 مليار دولار).

وزاد صافي ربح النصف الأول من العام 114% على أساس سنوي إلى 27.09 مليار يوان، وفقاً لإشعار أرسلته الشركة إلى بورصة "شنغهاي".

ويمثل ذلك أفضل أداء فصلي للشركة منذ الربع الثاني من 2015. وترجع المكاسب إلى تعافي سعر النفط منذ منتصف 2017.

وبلغت إيرادات الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 1.109 تريليون يوان (162.19 مليار دولار).

وتظهر حسابات "رويترز" أن إيرادات الربع الثاني بلغت 567 مليار يوان بزيادة 17.5%، من 482.4 مليار قبل عام لتسجل أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من 2014.

ونما إنتاج "بتروتشاينا" من النفط الخام إلى 437.7 مليون برميل في النصف الأول، من 435.8 مليون في النصف الأول من 2017.

وارتفع إنتاج الغاز في النصف الأول 3% على أساس سنوي إلى 1791 مليار قدم مكعبة.

وتعزز أداء شركات النفط الصينية الكبرى الثلاث بفضل هوامش التكرير القوية، وارتفاع أسعار النفط وقوة مبيعات الغاز.

وأعلنت "سينوبك" يوم الاثنين أفضل أداء لها للنصف الأول منذ إدراجها قبل 18 عاماً، في حين حققت منافستها الأصغر "سنوك" أفضل صافي ربح نصف سنوي لها منذ الأشهر الستة الأولى من 2015.