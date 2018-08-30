على خطى "أبل".. "أمازون" قرب عتبة التريليون دولار

الصعود الهائل لشركة #أمازون في السنوات القليلة الماضية قد يجعل منها، قريباً، ثاني شركة أميركية تصل إلى تقييم عند تريليون دولار بعد شركة #أبل التي تجاوزت هذه القيمة في الثاني من أغسطس الجاري.

وتتجه "أمازون إلى تحقيق أكبر مكاسب لها في أربعة أشهر، حيث يفصلها فقط 26 مليار دولار عن عتبة التريليون.

وارتفع سعر سهمها بـ550% منذ نهاية عام 2014، لترتفع قيمتها السوقية خلال هذه الفترة بنحو 800 مليار دولار. أما خلال العام الحالي، فقد قفز سعر السهم بـ71% ليكون في المرتبة الخامسة ضمن الأسهم الأفضل أداءً في مؤشر S&P 500.

من جانبه، رفع بنك "مورغان ستانلي" السعر المستهدف لسهم "أمازون" بـ35% عن توقعاته السابقة إلى2500 دولار، متوقعاً أن يبقى نمو المبيعات قوياً، وهو أعلى سعر مستهدف من بين تحليلات أكثر من 40 محللاً يقيمون السهم.

وأوضح "مورغان ستانلي" أن عائدات "أمازون" من خدمات الإعلان والسحابة والاشتراكات مثل Prime تنمو بوتيرة سريعة للغاية، وسوف تواصل دعم الأرباح، مشيراً إلى أنها ستدر 45 مليار دولار من الأرباح بحلول 2020، مقارنة مع 25 مليار دولار في 2018.

وفي حال وصول سعر سهم "أمازون" إلى 2500 دولار، فهذا سيرفع معه تقييم الشركة إلى تريليون و200 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن 44% من إنفاق الأميركيين عبر الإنترنت، يتم عبر بوابة "أمازون"، فيما يمتلك رئيس الشركة جيف بزوس نحو 17% من "أمازون"، وقد جنى العام الماضي نحو 19 مليار دولار، وهو ما يترجم إلى مليوني دولار في الساعة! ليصبح أغنى رجل في العالم.