وفا للتأمين: معالجة الخسائر المتراكمة بـ45 يوما

شددت شركة #وفا_للتأمين ، التي تجاوزت خسائرها المتراكمة 50% من رأسمالها، على ضرورة انعقاد الجمعية العامة غير العادية قبل الحادي عشر من سبتمبر المقبل لمعالجة الخسائر المتراكمة.

وبحسب القانون، فإنه يجب عقد الجمعية خلال 45 يوماً من علم مجلس الإدارة بالخسائر.

كما أضافت وفا للتأمين أنه في حال عدم اجتماع الجمعية أو اجتماعها وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستعد منقضية بحسب نظام الشركات.

كذلك في حال قررت الجمعية زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة أو في حال قررت الجمعية حل الشركة فستعتبر الشركة منقضية ويلغى إدراج أسهمها من السوق المالية.