"ساما" توافق على رفع رأسمال "أليانز" بـ400 مليون ريال

أعلنت شركة #أليانز_السعودي_الفرنسي للتأمين التعاوني، أنها استلمت بتاريخ 30 نوفمبر 2017 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم ممانعتها على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال، بحيث يكون رأس المال بعد الزيادة 600 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن موافقة " #ساما " مشروطة باستيفائها متطلبات الجهات الرسمية الأخرى، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.

وكان مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني أوصى بتاريخ 4 يونيو 2018، بزيادة رأس مال الشركة وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال.