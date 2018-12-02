"معادن" تبدأ الإنتاج التجاري في "وعد الشمال للفوسفات"

أعلنت شركة #التعدين العربية السعودية #معادن أنها بدأت الإنتاج التجاري في مصنع #الفوسفات الثنائي الأمونيوم في مجمع وعد الشمال بمدينة رأس الخير.

وأضافت الشركة أن طاقة #مشروع_الفوسفات التابع لشركتها "معادن وعد الشمال للفوسفات" سترتفع تدريجيا حتى يصل إلى طاقته التصميمية والمقدرة عند 3 ملايين طن سنويا.

وتعد شركة "معادن وعد الشمال للفوسفات" مشروعا مشتركا بنسبة 60% لشركة "معادن"، و15% لشركة #سابك، و25% لشركة #موزاييك.

وقد دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المشروع في الثاني والعشرين من نوفمبر.