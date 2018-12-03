مصر.. تحرير الدولار الجمركي يرفع أسعار السيارات 2%

قالت شركة جي.بي أوتو "GB Auto"، أكبر شركة لتجميع وتوزيع السيارات في مصر، اليوم الاثنين إن قرار تحرير الدولار الجمركي سيزيد أسعار السيارات المستوردة كاملة الصنع بنسبة تتراوح بين 1 و2%.

وقال علاء السبع عضو شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن ارتفاع قيمة الجمارك بنسبة 12% ستنعكس ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 2% إلى 4% بالثمن الكلي للسيارة.

وأشار السبع في مقابلة مع "العربية" إلى اختلاف تأثر السيارات من الدول التي ليس لمصر معها اتفاقيات تجارية تفضيلية، والتي ستتأثر أسعارها بشكل أكبر مثل السيارات المصنعة في كوريا واليابان والصين.

وأعلنت مصر الجمعة الماضية أنها ستنهي العمل بسعر الدولار الجمركي المخفض على واردات السلع الترفيهية وغير الضرورية والواردات التي لها مثيل محلي في ديسمبر كانون الأول بحسب "رويترز".

وبدأت مصر تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في يناير كانون الثاني من العام الماضي، بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وأضافت جي.بي أوتو في بيان لبورصة مصر أنها تقوم "بمتابعة السوق في الفترة المقبلة لدراسة رد فعل السوق واتخاذ اللازم".

وعانى المصريون خلال السنوات القليلة الماضية من ارتفاعات حادة في أسعار جميع الخدمات والسلع جراء تحرير سعر صرف الجنيه في نهاية عام 2016 وما تبعه من برنامج إصلاح اقتصادي كان أكثر وطأة على محدودي ومتوسطي الدخل في واحدة من أكبر البلدان العربية من حيث عدد السكان.