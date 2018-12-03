هيرميس تسعى للتوسع بأنشطة ترتيب وإعادة هيكلة الدين

قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية #هيرميس_المصرية، أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، إن مجموعته ستتوسع بأنشطة أدوات ترتيب وإعادة هيكلة الدين خلال العام المقبل.



وأضاف جاد في مقابلة مع رويترز بمكتب المجموعة على مشارف القاهرة إن مجموعته تعمل مستشارا ماليا في أربع صفقات دمج واستحواذ خلال النصف الأول من العام المقبل.

وتعمل #هيرميس حاليا في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن وسلطنة عمان وباكستان وبنجلادش وكينيا والولايات المتحدة.



وقال جاد "سنستمر في التوسع بصفقات #الاستحواذ مع عملاء بالأسواق المبتدئة وخارج الأسواق التي اعتدنا أن نعمل بها وهما مصر والإمارات.



"نعمل حاليا على صفقة دمج واستحواذ كبيرة في السعودية سيتم الانتهاء منها خلال 2019، وتعد من أكبر صفقات الدمج بالسوق السعودية ونقوم بدور المستشار المالي لصالح المشتري في قطاع الرعاية الصحية".



وبدأت هيرميس في تنفيذ استراتيجية التوسع في #الأسواق_الناشئة والمبتدئة مطلع عام 2017، وأثمر ذلك عن افتتاح مقرات تمثيل في كل من باكستان وكينيا وبنجلادش، إلى جانب حصولها على ترخيص للعمل في المملكة المتحدة.



والأسواق المبتدئة هي أسواق أقل تقدما من الأسواق الناشئة لكنها أعلى مرتبة من تلك الأقل نموا وتنطوي على أعلى المخاطر بين #أسواق_الاستثمار في العالم وعادة ما ينجذب إليها المستثمرون الذين يسعون لتحقيق عوائد عالية في الأمد البعيد.



وكثير من الأسواق المبتدئة يقع في أفريقيا وآسيا.



وتابع جاد "نعمل على أربع صفقات خلال النصف الاول من العام المقبل كمستشار مالي لصفقات تم الإعلان عنها بالفعل مثل سوديك ومدينة نصر للإسكان والاسمنت الأبيض في للمنيا.



"ونعمل على شركتين أيضا في القطاع الخاص في المجال الصناعي بقيمة تتراوح بين 25 و40 مليون دولار لكل واحدة".



وجرى تداول سهم المجموعة ببورصة مصر عند 14.50 جنيه بارتفاع 0.55%.



وأضاف جاد "سنتوسع بأنشطة ترتيب وإعادة هيكلة أدوات الدين خلال 2019 وسنتوسع في عمليات التوريق بداية من محفظة التأجير التمويلي الخاصة بالمجموعة والسوق بشكل عام".



وبدأت هيرميس تقديم الخدمات المالية غير المصرفية من خلال نشاط التأجير التمويلي في 2015 للمؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة في #السوق_المصرية. وتوسعت بعدها في أنشطة أخرى مثل التخصيم.



وقال جاد إن شركته تعمل على طرحين في بورصة مصر خلال الأشهر المقبلة لشركتين في القطاع الخاص أحدهما "تعمل في مجال المواد الغذائية والثانية في مجال التصنيع.. الطرحان كبيران و من الممكن أن يتم الانتهاء منهما خلال أشهر وتتراوح قيمة كل منهما بين 200-250 مليون دولار.



"بالنسبة لطرحي الشرقية للدخان وحسن علام تم تأجيلهما لحين تحسن حالة السوق".



وكانت الحكومة المصرية قامت بتأجيل طرح 4.5 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان من نوفمبر إلى موعد لم تحدده بعد بسبب موجة الخسائر الحادة التي تعرضت لها بورصة مصر وبعض الأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية.