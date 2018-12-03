"المصالح العقارية" تبيع عقاراتها لتسديد ديون بنكية

وافق مجلس إدارة " المصالح العقارية" في الكويت على بيع عقارات الشركة مقابل 49 مليون دينار لصالح مجموعة الأوراق المالية التابعة لمجموعة سالم العلي، حيث يأتي بيع عقارات الشركة بغرض تسديد ديون مع "بنك الكويت التجاري".

وأشارت شركة "المصالح العقارية" إلى أن الخسارة من بيع هذه العقارات تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليون دينار، وسيتم إظهارها في بيانات الربع الأخير من العام الحالي.

وأوضحت "المصالح" في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الاثنين، أن مديونية "البنك التجاري" ناشئة بموجب عقد رسمي بمديونية مضمون برهن عقاري وتنازل عن عقدين سابقين مؤرخين 21 أغسطس 2013، موضحة بأنه تم تفويض مجلس الإدارة لإتمام كافة الإجراءات لنقل ملكية العقارات المبيعة إلى المشتري.

كما وافق مجلس إدارة "المصالح" على توقيع شركة تابعة للمجموعة باسم "سكاي لييس" العقارية، عقد استثمار مع شركة مجموعة الأوراق المالية، نيابة عن أحد عملائها، لاستثمار العقارات المبيعة عند انتقال ملكيتها لـ"مجموعة الأوراق"، نيابة عن عميلها مقابل رسم استثمار سنوي لمدة 5 سنوات.