السعودية للكهرباء: 100 مليار ريال مشاريع في 5 سنوات

أكدت #الشركة_السعودية_للكهرباء توجهها لطرح فرص استثمارية تصل قيمتها إلى حوالي 100 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال محلل تطوير الأعمال بالشركة السعودية للكهرباء المهندس مهند بن عازب المالكي، خلال ورشة عمل بغرفة الرياض، إن هذه المشاريع والفرص تتنوع ما بين مجال التوريد والنقل والتوزيع، مؤكداً أن المجال مفتوح أمام الشركات والمستثمرين المحليين للتقديم عبر موقع الشركة الإلكتروني.

وأكد المالكي أن شركة الكهرباء تمتلك حالياً 9 ملايين عميل، وتعتزم إيصال #الخدمة إلى 2.3 مليون عميل بحلول 2021، موضحا أن التوطين يعد من أهم أولويات الشركة التي أطلقت ثلاث مبادرات للتوطين عام 2014، تمثلت في دعم المقاولين والمصنعين وجذب المستثمر الجديد.

وقال إن نسبة السعودة (توطين الوظائف) تعد من أهم ما يحفز #الشركات للفوز بمناقصة لدى شركة الكهرباء، وأن الشركة تفضل المصنع المحلي بـ 10% عن المصنع الأجنبي في سعر المناقصة.

من جهته، قال مدير إدارة التوطين والتأهيل بالنيابة بالشركة السعودية للكهرباء المهندس نايف البكران، إن الشركة لديها استراتيجية توطين من خلال دعم المصانع والشركات الوطنية، مبيناً أنها تتعامل مع 571 مصنعاً محلياً، وأن الشركة السعودية تتصدر نسب المشتريات الحكومية من المصانع المحلية بنسبة بلغت 68% خلال الأربع سنوات الماضية.