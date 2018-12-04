بيكر هيوز: عقد أرامكو يوفر 500 وظيفة للسعوديين

حصلت شركة #بيكر_هيوز Baker Hughes التابعة لشركة #جنرال_إلكتريك على عقد من شركة #أرامكو_السعودية لتقديم خدماتها المتكاملة في مجالي تحفيز واختبار الآبار النفطية.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين #جودة_الإنتاج في الآبار الرئيسية الجديدة والحالية في السعودية.

وسيوفر العقد أكثر من 200 فرصة عمل جديدة للمواطنين السعوديين في مجالات الهندسة والخدمات الميدانية وإدراة المشاريع، إضافة إلى 300 فرصة عمل أخرى غير مباشرة.

وستوفر "بيكر هيوز" جميع خدمات تسجيل البيانات الجيوفيزيائية للآبار، والثقب، واختبار الآبار، والتحفيز، والتكسير، وغيرها من العمليات ضمن إدارة الآبار، لتؤكد بذلك خبراتها الواسعة ومحفظتها الغنية من الخدمات والمعدات الخاصة بحقول النفط، لتساعد بذلك على خفض الوقت والتكاليف والتعقيدات على العميل، وتضمن تعاون جميع الأطراف لتحسين إنتاج الآبار.

ويتضمن العقد الذي تصل مدته إلى 3 ثلاث سنوات، إلى خيار التمديد لعام واحد مرتان، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في شهر ديسمبر 2018.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج لشركة أرامكو السعودية، المهندس محمد القحطاني: "يدعم العقد مساعينا لتوفير خدمات متكاملة في الآبار الرئيسية في السعودية، كما يسهم في رفع إنتاجية شركتنا والمحافظة على مستوى كفاءتها، ودعمها لتلبية الطلب المحلي والعالمي. ونحن سعداء بالعمل مع "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" كشريك يمتلك خبرة كبيرة في المملكة".

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك، لورينزو سيمونيلي: "إن فوز شركتنا بمثل هذا العقد المهم يعكس قدرتنا على توفير حلول متكاملة في مجال الآبار النفطية".

وأضاف: "بصفتنا شريكا لقطاع الغاز والنفط السعودي منذ أمد طويل، فإننا نلتزم بجلب التكنولوجيا المتطورة والخدمات التي تساعد على تحقيق مستويات غير مسبوقة من الإنتاجية على صعيد عمليات التنقيب والاستكشاف، وكذلك دعم استراتيجية المملكة الرامية إلى زيادة إنتاجها من الغاز لأجل الاستخدام المحلي والتصدير".

وتجاوز عدد العاملين في "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" في المملكة 2700 موظف في أكثر من 10 منشآت للتصنيع والصيانة والبحث والتطوير ضمن المملكة. وتتعاقد الشركة مع أكثر من 1350 مورد سعودي في سلسلة التوريد الخاصة بها، كما ساهمت في توفير ما يزيد على 5300 فرصة عمل غير مباشرة.

ويتجسد الحضور المحلي القوي لشركة "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" في المملكة من خلال منشأة للتجميع والصيانة والتصليح، ومنشأة لصناعة رؤوس الحفر تصدّر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة بالعالم.