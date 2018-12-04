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تعيين سليمان القويز رئيسا لمجلس إدارة "موبايلي"

المصدر: العربية.نت
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وافق مجلس إدارة شركة إتحاد اتصالات " #موبايلي" على تعيين الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة.
جاء ذلك في أول اجتماع لمجلس إدارة شركة إتحاد اتصالات (موبايلي) يوم أمس المنتخب للدورة الحالية، التي بدأت من تاريخ 01/12/2018م ولمدة ثلاث سنوات قادمة، حيث تمت الموافقة على القرارات التالية:

أولاً: الموافقة على تعيين الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة.

ثانياً: الموافقة على تعيين المهندس عبدالله محمد العيسى (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: الموافقة على تعيين المهندس خليفة حسن الشامسي (عضو تنفيذي) عضواً منتدباً لمجلس الإدارة.

كما شكل المجلس اللجان المنبثقة عنه وفق المهام والصلاحيات المعتمدة.

والجدير بالذكر أنه تم اعتماد تشكيل لجنة المراجعة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والتي عُقدت يوم الأربعاء بتاريخ 20/03/1440هـ الموافق 28/11/2018م.

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