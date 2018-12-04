"زين": جاهزية أول شبكة 5G بمواقع حيوية بالكويت

أعلنت شركة #زين عن جاهزية شبكتها للاتصالات المتكاملة وفق تكنولوجيا الجيل الخامس 5G في عدد من المواقع الحيوية والاستراتيجية في الكويت.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن #شبكة_5G تنتظر عملية التفعيل النهائي من قبل الجهات التنظيمية الرسمية في الدولة تمهيداً لإطلاق الخدمة فور توافر الأجهزة الذكية المتوافقة مع هذه التقنية الحديثة في السوق.

وأوضحت #زين أن الشبكة الجديدة ستمكنها من تقديم منتجات وخدمات فريدة في قطاع مشاريع الأعمال، والمدن الذكية، وإنترنت الأشياء IoT، واكتشاف بيئات الأعمال التي ستوفرها هذه التقنية المتطورة.

وكانت زين أعلنت أنها أنهت استعداداتها لإطلاق أول شبكة اتصالات متكاملة لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G في شهر يونيو الماضي، لتبدأ الشركة في إحداث نقلة نوعية للكفاءة التشغيلية لشبكتها، حيث جعلتها هذه الخطوة من أوائل الشركات في الكويت وأسواق المنطقة التي تتبنى هذه الحلول التكنولوجية التي تلبي رغبات احتياجات قاعدة العملاء ومجتمع قطاع الأعمال.

يذكر أن تقنية الجيل الخامس قد جرى تصميمها لتوافق الزيادة الهائلة التي تشهدها شبكات الاتصالات في استخدام الإنترنت، خاصة مع الانتشار السريع للهواتف الذكية وخدمات البيانات وخدمات الفيديو عبر الإنترنت، وهناك أيضاً توجُّه جديد لخدمات الواقع الافتراضي والواقع المعزز من خلال النظارات والسماعات الذكية التي تحتاج سرعات اتصال عالية ليتم استخدامها بشكل لاسلكي في أي مكان.

ومن المتوقع أن يزود الجيل الخامس العملاء بخدمات إنترنت عالية الجودة لتتيح لهم الاستمتاع بالأفلام والبرامج الرياضية الحية والألعاب الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت وإنهاء الأعمال بشكل سريع في أي وقت ومكان، كما يمكن لمثل هذه الخدمات أيضاً تحسين التعاون والتفاعل بين العديد من القطاعات مثل التعليم والصحة والتدريب وأعمال البناء وتخطيط المدن واكتشاف النفط وغيرها.