عقد توريد بـ20 مليون ريال لوحدة تابعة للحمادي للتنمية

أعلنت شركة #الحمادي_للتنمية والاستثمار تلقي شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة والمملوكة لشركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة والمملوكة بالكامل لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار تعميداً من وزارة الصحة لتوريد لقاحات بقيمة 20 مليون ريال.

وتوقعت شركة الحمادي للتنمية في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، أن ينعكس الأثر المالي لهذا التعميد على بيانات الشركة المالية للربع الأول من العام 2019.

وكانت أرباح #شركة_الحمادي_للتنمية والاستثمار الفصلية قد ارتفعت إلى 23.58 مليون ريال، في الربع الثالث من 2017، مقابل 20.73 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 13.75%، ومقابل 25.66 مليون ريال في الربع السابق بتراجع 8%.

وحققت الحمادي للتنمية أرباحا خلال الـ9 أشهر الأولى من 2017، بلغت 77.21 مليون ريال مقابل 62.47 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 23.6%.