كيبكو تشتري "أرض خباري" من بنك الخليج بـ300 مليون دولار

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" عن قيام شركة الأنصار المتحدة العقارية، التابعة للمجموعة، بإتمام شراء عقار "أرض خباري" من بنك الخليج، بقيمة 90 مليون دينار (ما يعادل نحو 300 مليون دولار).

وقالت "كيبكو" في بيان للبورصة الكويتية، إن العقار الذي تم شراؤه بمساحة 231.803 أمتار مربعة، وذلك ضمن استراتيجية المجموعة في تنويع استثماراتها.

وأوضحت الشركة أن بنك الخليج قد قام باستيفاء كامل الإجراءات المطلوبة لتملك العقار المشار إليه.

وأفادت "كيبكو" بأن عملية الشراء ليس لها أثر جوهري على البيانات المالية المجمعة لشركة مشاريع الكويت القابضة.

من جانبه، قال بنك الخليج في بيان منفصل للبورصة إنه لا يوجد أثر مالي جوهري على المركز المالي للبنك نتيجة بيع العقار الواقع في منطقة الفحيحيل (مشروع خباري)، حيث أن سعر البيع لم يختلف بشكل مادي عن القيمة الدفترية للأرض كما بتاريخ تحويل الملكية.