وحدة تابعة لـ"فيبكو" توقع اتفاق تمويل بـ35 مليون ريال

أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "#فيبكو" عن توقيع وحدتها التابعة "#فبك_للصناعة" اتفاقية تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بقمية 35 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن مدة التمويل 7 سنوات، ويتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية القيمة وبعدد 12 قسطاً تبدأ في 15/08/1441هـ ووفقاً لجدول السداد المتفق عليه مع الصندوق.

وحول الضمانات قامت الشركة برهن كافة الأصول الثابتة المتعلقة بالمشروع وتوقيع سند لأمر لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وتستهدف الاتفاقية تمويل مشروع (شركة فبك للصناعة) التي تستهدف صناعة المنسوجات ذات الخصائص التقنية والصناعية من خيوط عالية الكثافة والمغلفة بمادة البولي فينيل كلورايد (PVC) أو السيليكون أو التافلون والمسماة اختصاراً (CTF).

يذكر أن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" كانت قد أعلنت في 31 يناير 2017م الدخول في شركة ذات مسؤولية محدودة لإنتاج أحد المنتجات في مجال الصناعات التحويلية، والتي تملك فيبكو منها ما نسبته 80%.