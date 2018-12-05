وفا للتأمين: سنقدم خطة تنظيم مالية خلال 30 يوماً

أعلنت #الشركة_السعودية_الهندية للتأمين التعاوني #وفا_للتأمين تسلمها، اليوم الأربعاء خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بالموافقة على طلب الشركة بتقييد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي خلال المهلة النظامية الممنوحة لها.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق #الأسهم_السعودية إنه يتعين عليها التقدم للمؤسسة خلال 30 يوم عمل بخطة إعادة التنظيم المالي، بما يضمن عدم تضرر حملة الوثائق والمستفيدين من إعادة التنظيم المالي.

وأشارت الشركة إلى إعلاناتها السابقة المتضمنة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 220 مليون ريال.