"الصحراء للبتروكيماويات" تعلن توزيع 219 مليون ريال

أعلنت شركة #الصحراء_للبتروكيماويات قرار مجلس إدراتها توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2018 بقيمة 219.4 مليون ريال، يتم توزيعها على 438.8 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية إن التوزيع سيكون بواقع نصف ريال للسهم الواحد، تمثل 5% من قيمته الاسميه للسهم.

وستكون أحقية الأرباح تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة.

كما سيكون تاريخ صرف الأرباح سيتم الإفصاح عنه في وقت لاحق.

يذكر أن أرباح #الصحراء_للبتروكيماويات زادت خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 168.5 مليون ريال.