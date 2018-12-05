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اتفاق تمويل من مصرف الراجحي لـ دراية ريت" بمليار ريال

المصدر: العربية.نت
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أعلنت شركة دراية المالية أن صندوق دراية ريت قد وقع على اتفاقية تمويلية مع مصرف الراجحي بالحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة مليار ريال سعودي مقابل رهن عقارات مدرة للدخل وسند لأمر.

وأشار مدير الصندوق بأن مدة التمويل تبلغ 7 سنوات ميلادية على أن يتم دفع المبلغ كاملا في نهاية السنة السابعة.

وأوضح مدير الصندوق بأن فترة سداد هامش الربح ستكون نصف سنوية وستبدأ عند سحب التمويل من البنك لشراء أي عقار مستقبلي للصندوق.

وستستخدم هذه التسهيلات في تمويل استحواذات جديدة لصندوق دراية ريت ويتوقع مدير الصندوق أن تكون نتائجه إيجابية على الصندوق

وأكدت شركة دراية المالية عدم وجود أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة.

كلمات دالّة

#دراية ريت, #الصناديق العقارية, #صفقة تمويل, #مصرف الراجحي

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