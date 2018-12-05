"دريك أند سكل": عقد في الريم مول بـ 600 مليون درهم

حصلت شركة #دريك_أند_سكل في الإمارات على عقد بقيمة 600 مليون درهم لتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية للريم مول في أبوظبي.

وأضافت الشركة أنها تعمل على إسراع وتيرة تقديم عروض المشاريع في #الإمارات لمواصلة جهودها المستمرة في إعادة الهيكلة.

يذكر أن سهم دريك أند سكلموقوف عن التداول في #سوق_دبي المالي منذ منتصف الشهر الماضي.

ويأتي ايقاف السهم بعد تكبد الشركة لخسائر في الربع الثالث بقيمة 500 مليون درهم متعلقة بمحفظة المشاريع القديمة.

وفاقمت المشاريع القديمة من الخسائر المتراكمة للشركة لتتجاوز 100% من رأس المال.