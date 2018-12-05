"زين" الكويتية تدخل سوق الطائرات من دون طيار

وقعت مجموعة "زين الكويتية" اتفاقية شراكة مع الشركة الأسترالية درون شيلد المحدودة DroneShield، والتي ستوفر من خلالها الأنظمة المضادة للطائرات من دون طيار لتقديم خيارات واسعة لعملائها في أسواق الشرق الأوسط.

وأوضحت "زين"، في بيان صحافي، أن الشراكة ستوجه أعمالها نحو نوعية من خدمات الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك من خلال استراتيجيتها الجديدة للتحول الرقمي.

وكانت مجموعة زين أعلنت مؤخرا عن إطلاق كيانها التشغيلي "Zain Drone"، لبحث فرص تقنيات الطائرات من دون طيار في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ستقوم من خلال هذا الكيان بنشر تطبيقات خدمات الطائرات من دون طيار للجهات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة.

وتملك مجموعة زين 8 شبكات اتصالات متطورة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.