"ليفينج ياردز" تستهدف مبيعات بـ39 مليون دولار في مصر

قال رئيس القطاع التجاري بشركة #ليفينج_ياردز للتطوير العقاري المصرية إن الشركة تستهدف مبيعات بأكثر من 700 مليون جنيه، ما يعادل 39.1 مليون دولار بمشروع عقاري في شرقي القاهرة.



وأضاف هاشم القاضي في مقابلة مع رويترز "طرحنا المرحلة الأولى من مشروع ذا لوفت في يوليو الماضي واستطعنا تحقيق مبيعات بنحو 600 مليون جنيه واليوم نعلن عن فتح المرحلة الثانية ونتوقع مبيعات بأكثر من 700 مليون جنيه".



ويقام ذا لوفت على مساحة 23 فدانا شرقي القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة ويضم نحو 900 وحدة سكنية ومركز تسوق.



وقال القاضي "قيمة أرض مشروع ذا لوفت تبلغ نحو مليار جنيه ونسدد القيمة على خمس سنوات... استثمارات المشروع تبلغ 1.5 مليار جنيه ونتوقع مبيعات إجمالية للمشروع بنحو 2.5 مليار جنيه.



"سنبدأ أعمال التمهيد بالمشروع مطلع العام المقبل ونتوقع أن نسلم المشروع بشكل كامل في 2022-2023".



وتأسست ليفينج ياردز للتطوير #العقاري مطلع العام الجاري، ورفض القاضي الخوض في التفاصيل بشأن رأس المال المدفوع للشركة واكتفى بالقول إن الشركة تابعة لمجموعة ايه.ام جروب و#المجموعة_المصرية_السويسرية.



وأضاف أن شركته تسعى للحصول على أرض جديد "بالعاصمة الإدارية بمساحة تبلغ نحو 50 فدانا وقطعة أخرى بالساحل الشمالي خلال الربع الأول من 2019".