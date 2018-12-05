"موبايلي" تحصل على تمويل بمليار ريال لتحديث شبكة الهاتف

وقعت شركة اتحاد اتصالات " #موبايلي "، اتفاقية تمويل مع وكالات ائتمان التصدير (وكالة ائتمان تصدير السويد ووكالة ائتمان تصدير فينفيرا)، لمشروع تحديث شبكة الهاتف الجوال، بقيمة 1.09 مليار ريال (ما يعادل 291 مليون دولار).



وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن الجهات الممولة هي دويتشة بنك، وبنك جي بي مورغان، وصندوق ائتمان تصدير السويد، ووكالة ائتمان تصدير فنلندا.

وبينت الشركة أن مدة التمويل تبلغ 10 سنوات، ولا توجد أي ضمانات مقدمة من الشركة للحصول على التمويل، مشيرة إلى أن الهدف من التمويل يتمثل في التمويل الجزئي لشراء معدات تطوير الشبكة ضمن اتفاقية تحديث الشبكة الموقعة في 14 أغسطس 2017 مع شركات نوكيا، هواوي وإريكسون.

وأضافت أن هذا التمويل يعد جزءا من المراجعة الدورية التي تقوم بها الشركة على محفظتها التمويلية، التي تسعى الشركة من خلالها إلى تنويع مصادر تمويلها، وتحسين جدول السداد وتخفيض تكلفة التمويل. وهذا يتماشى مع استراتيجية الشركة المستمرة على تخفيض المديونية.



وأشارت إلى أن نجاح اكتمال التمويل يعكس التحسن المستمر للتصنيف الائتماني للشركة ويؤكد ثقة المقرضين في الشركة وقدراتها وإنجازاتها.