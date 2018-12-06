"سبكيم" و"الصحراء" تبرمان اتفاقية ملزمة للاندماج

أعلنت شركة "سبكيم" أنها دخلت في عملية اندماج مع شركة "الصحراء للبتروكيماويات"، من خلال الاستحواذ على جميع الأسهم المُصدرة في "الصحراء" مقابل أسهم جديدة في #سبكيم.

وكانت الشركتان قد وقعتا مذكرة تفاهم غير ملزمة في أكتوبر الماضي. طريق العرض المقترح من سبكيم بالاستحواذ على جميع #الأسهم_المصدرة في شركة #الصحراء مقابل إصدار أسهم جديدة في سبكيم.

وتضمنت الاتفاقية عند إتمام الصفقة، سيلغي إدراج جميع أسهم شركة الصحراء من تداول وستصبح الصحراء شركة تابعة مملوكة بالكامل لسبكيم، وبناءً على ذلك تقوم سبكيم بالإعلان عن نيتها المؤكدة بمباشرة الصفقة.