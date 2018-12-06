فرنسا تفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة بـ2019

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الخميس إن #فرنسا ستفرض ضرائب على #الشركات_الرقمية_العملاقة في العام المقبل حتى لو لم يفلح الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن فرض ضريبة على إيرادات الشركات الرقمية للاتحاد بأكمله.



وفشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في الاتفاق بشأن ضريبة على #الإيرادات_الرقمية يوم الثلاثاء رغم خطة فرنسية ألمانية في اللحظات الأخيرة لإنقاذ الاقتراح عن طريق قصره على شركات مثل جوجل وفيسبوك.



وقال لومير للقناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي "أعطي نفسي حتى مارس للتوصل إلى اتفاق بشأن ضريبة أوروبية على #الشركات_الرقمية العملاقة".



وأضاف "إذا لم يفلح الأمر، فسنطبق ذلك على المستوى الوطني اعتبارا من 2019".



ويأتي فشل الاتحاد في التوصل إلى اتفاق في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية احتجاجات ضد تكاليف المعيشة المرتفعة وسياسات اقتصادية ينظر لها على أنها تخدم مصالح الشركات الكبيرة والأثرياء فحسب.