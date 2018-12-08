محكمة أميركية أصدرت أمر اعتقال بحق مسؤولة هواوي بأغسطس

كشفت وثائق قضائية، الجمعة، أن محكمة في نيويورك أصدرت مذكرة اعتقال بحق المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا مينغ وان تشو في 22 أغسطس/آب، وطالبت باحتجازها للمثول أمام المحكمة لمواجهة اتهامات في الولايات المتحدة.

وقالت الوثائق إن الولايات المتحدة علمت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني أن مينغ ستتوقف في فانكوفر وهي في طريقها لدولة أخرى يعتقد أنها المكسيك.

وألقت الشرطة الكندية القبض على مينغ (46 عاماً) المديرة المالية للشركة وابنة مؤسسها في الأول من ديسمبر/كانون الأول بناء على طلب من الولايات المتحدة.

جاء اعتقال مينغ كمفاجأة صادمة بعد أن اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ على هدنة تجارية نهاية الأسبوع الماضي في بوينس آيرس، الأرجنتين.

وأدى نبأ القبض على المسؤولة التنفيذية الصينية إلى اضطراب أسواق الأسهم العالمية خشية أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.