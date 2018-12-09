مركز بيانات عالمي في القاهرة باستثمار 400 مليون دولار

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، السبت، إن شركة #ليكويد_تليكوم ، مجموعة الاتصالات في إفريقيا، يمكنها الاستثمار في شركات الاتصالات المصرية بموجب مذكرة تفاهم أبرمتها مع الشركة المصرية للاتصالات.

وذكرت الوزارة في بيان أن ليكويد تليكوم، وهي وحدة تابعة لإيكونت وايرلس غلوبال، ستستثمر 400 مليون دولار في إنشاء مراكز بيانات ومجالات البنية التحتية والشمول المالي.

ويشمل الاتفاق شراكة بين #المصرية_للاتصالات وشركة مراكز إفريقيا للبيانات، التابعة لشركة ليكويد تليكوم، لبناء وتشغيل مراكز بيانات جديدة في أنحاء مصر.

وقال البيان "من المتوقع أن تضيف هذه الشراكة سعات كبيرة جديدة لمراكز البيانات لتلبية النمو المتزايد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري".

وأضاف "من المقرر أن يتم إنشاء مركز بيانات عالمي في القاهرة، وسيتصل هذا المركز بمراكز البيانات الأخرى التابعة لشركة مراكز البيانات الإفريقية موفرا لعملائها التواصل مع أكبر شركة مراكز اتصالات في إفريقيا".

وذكر البيان نقلا عن الرئيس التنفيذي لمجموعة ليكويد تليكوم نيك روديك "التوسع في انتشار العلامة التجارية لمراكز إفريقيا للبيانات في شمال إفريقيا لأول مرة يدل على نيتنا للتواجد في جميع الدول الإفريقية".