إينوك تعتزم افتتاح 45 محطة خدمة جديدة في السعودية

أعلنت مجموعة #إينوك عن استراتيجية توسعية كبيرة في أسواق السعودية تتضمن افتتاح 45 محطة خدمة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في خطوة تنسجم مع خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تهدف إلى إنشاء أكثر من 1,200 محطة لتزويد الوقود في المملكة.

وتخطط إينوك لبناء محطات الخدمة الجديدة البالغ عددها 45 محطة في مواقع استراتيجية ضمن شبكة الطرق السريعة بين المحافظات السعودية التي تمثّل الممرات البرية الرئيسية للعمليات اللوجستية والتجارة وتربط المملكة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي وعموم منطقة الشرق الأوسط. وستركز ’اينوك‘ خلال العامين المقبلين على إنشاء المحطات في المنطقة الوسطى، وتحديداً في الرياض والمنطقة الشرقية.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: "تركّز #السعودية على تنويع الموارد الاقتصادية وتعزيز أداء القطاع السياحي وتطوير البنى التحتية بالتزامن مع تحفيز الأنشطة التجارية على المدى الطويل. ومن هنا تأتي أهمية خطتنا لتوسعة شبكة محطات الخدمة التابعة لنا في المملكة بنسبة تزيد على 220% خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك كونها تنسجم في المضمون والأهداف مع رؤية السعودية 2030 الرامية إلى خفض الاعتماد على النفط وزيادة التخصيص وتنفيذ خطة التوطين السعودية".

وأضاف: "تحظى إينوك بسجل حافل بالإنجازات على صعيد إنشاء وتشغيل محطات الخدمة في دولة الإمارات والسعودية على مدى 40 عاماً، وهو ما يعكس أيضاً قدرتنا على المساهمة في تطوير البنى التحتية اللازمة لإنشاء شبكة قوية من محطات الخدمة لتغطية الطلب المتنامي على الوقود في كافة أرجاء المملكة".

ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على تقديم الخدمات للمناطق النائية في المملكة، بل ستساهم أيضاً بدور فعال في توفير فرص العمل المثمرة للمواطنين السعوديين.

تدير "إينوك حالياً 14 محطة خدمة في السعودية، كما وستتضمن محطات ’إينوك‘ الجديدة في المملكة العديد من الخدمات مثل متاجر ’زووم‘، ويمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من مرافق أخرى متنوعة تتضمن منافذ ’برونتو‘.

يذكر أن السعودية تعدّ أكبر أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتد على مساحة 2.15 مليون كيلومتر مربع وتضم أكثر من 33 مليون نسمة. وكانت المملكة قد أعلنت مؤخراً عن صفقات تزيد قيمتها على 50 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز وخدمات البنى التحتية، وذلك خلال مبادرة مستقبل الاستثمار التي عُقدت في الرياض بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية في المملكة.