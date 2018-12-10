بالأرقام.. كيف تعافت سوق الأجهزة بمصر من أزمة التعويم؟

توقع خبراء وعاملون بقطاع الأجهزة الكهربائية ارتفاعاً قوياً في حجم الطلب على الأجهزة، وبخاصة شاشات التلفاز والتي شهدت أزمة حادة بعدما هوى الطلب بنسب كبيرة خلال النصف الأول من العام الماضي.

وتسبب قرار تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في نوفمبر من العام 2016 في أزمة كبيرة في مبيعات الأجهزة، التي ارتفعت أسعارها بنسب كبيرة عقب قرار التعويم، ما ساهم في تفاقم معدلات التضخم بنسب كبيرة.

وقال رئيس قطاع التلفزيون بشركة "سامسونغ مصر" المهندس قاسم حسن، إن السوق المصرية بدأت تتجه نحو التعافي القوي منذ بداية النصف الثاني من العام الماضي.

وأكد أن حالة الاستقرار التي شهدتها السوق المصرية ساهمت في ارتفاع حجم الطلب على الشاشات بنسبة 20% في السوق المصرية، رغم تغير طلب المستهلكين واتجاههم نحو شراء الشاشات ذات الأحجام الكبيرة، ما عزز من إجمالي المبيعات مع نمو قوي في الطلب تجاوز 26% على الشاشات ذات الأحجام الكبيرة.

وأشار حسن في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إلى أن النصف الثاني من العام الماضي شهد طرح عدد كبير من المنتجات المختلفة سواء على مستوى الأحجام أو التكنولوجيا وبخاصة شاشات الـ 4 k و الـ uhd، وأيضا الأكبر من 50 إنش.

وقال رئيس قطاع التلفزيون بشركة "سامسونغ مصر" المهندس قاسم حسن، إن الحصة السوقية للشاشات ذات الأحجام الكبيرة في السوق المصري نمت من 1% خلال العام 2015 لتسجل نحو 21% خلال العام 2018، متوقعاً استمرار نموها خلال العام المقبل.

وأوضح أن شكل الطلب على الشاشات تغير بنسبة 100% في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأ الإقبال على شراء الأحجام الكبيرة، ليرتفع الطلب على هذه الأحجام من 15% خلال العام 2017 ليسجل نحو 21% خلال العام الماضي.

يأتي ذلك بعد اتجاه السوق المصرية نحو الاستقرار واستيعاب السوق للصدمات التي تلت عملية تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في نهاية العام 2016.