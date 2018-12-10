تفاقم خسائر حديد عز المصرية لنحو مثليها بالربع الثالث

أظهرت النتائج المالية لشركة #حديد_عز تفاقم خسائر الشركة بـ95.25% في الربع الثالث من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها تكبدت خسارة بعد #الضرائب وحقوق الأقلية بلغت 615.332 مليون جنيه، ما يعادل 34.3 مليون دولار في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر، مقابل خسارة 315.142 مليون جنيه قبل عام.



وعزا بول شيكيبان الرئيس التنفيذي للشركة في بيان صحفي تفاقم الخسائر إلى ارتفاع التكاليف.



وتأسست الشركة عام 1994، ويبلغ رأسمالها 2.716 مليار جنيه، موزعا على 543.265 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.



وزادت مبيعات الشركة 4.5% في الربع الثالث من هذا العام إلى 11.953 مليار جنيه من 11.439 مليار قبل عام.



وتستحوذ #حديد_عز على نحو 40% من سوق حديد التسليح في مصر.

ويبلغ إنتاج مصر من #حديد_التسليح ما يتراوح بين سبعة ملايين و7.5 مليون طن سنويا.



وتقلصت خسائر الشركة المجمعة 27.6% في أول تسعة أشهر من هذا العام إلى 1.004 مليار جنيه مقابل خسارة 1.386 مليار جنيه قبل عام.



وزادت مبيعات الشركة 27.6% في أول تسعة أشهر إلى 37.446 مليار جنيه مقابل 29.353 مليار قبل عام.



وتوقع شيكيبان أن تتخذ الحكومة المصرية الإجراءات المناسبة "لتخفيف الظروف غير العادلة والمعاكسة التي تؤثر علينا".



ويطالب عدد من مصنعي البليت في #مصر جهاز الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق على واردات البليت، بعد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب وأدت لوجود فائض عالمي كبير من البليت.



وفرضت مصر العام الماضي رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات، ويطالب منتجو البليت الآن بفرض رسوم على البليت المستورد أيضا.



ويبلغ إنتاج مصر من البليت ما بين ثلاثة ملايين وأربعة ملايين طن سنويا. وينتج البليت في مصر #مصانع_حديد_عز وحديد المصريين وبشاي والسويس للصلب والمراكبي.