ماضٍ أسود لمؤسس هواوي يطارد مستقبل الشركة وابنته بكندا

ما بين ادعاءات بأنها ضريبة النجاح ومبرارت الماضي الأسود لمؤسس الشركة، يستمر الهجوم على عملاق الاتصالات الصينية #هواوي الذي وصل إلى حد اعتقال ابنة مؤسس الشركة، المديرة المالية نتيجة اتهامات أميركية تتعلق باستخدام هواوي شركة فرعية غير رسمية لدخول #السوق_الإيرانية.

وعلى الرغم من الاتهامات التي تواجهها هواوي ومن بينها اختراق #العقوبات_الأميركية على إيران، يبقى طريق صعود الشركة الصينية، ومنافستها لكبرى الشركات العالمية والتغلب عليهم قصة نجاح حافلة بالإنجازات.

فهواوي نجحت في التغلب على شركة #أبل الأميركية وانتزعت المركز الثاني في عرش أكبر شركات الهواتف المحمول عالميا بعد سامسونغ.

ومما يعزز مسيرة ومكانة هواوي هو تأسيس الشركة بعد 11 عاما من ظهور أبل.

كما أصبحت هواوي ثالث أكبر شركة في العالم إنفاقا على الأبحاث والتطوير بعد أمازون وألفابيت بإنفاق يبلغ 14 مليار دولار العام الماضي.

ومن بين أسباب نجاح هواوي امتلاك مؤسس الشركة لنسبة تقل عن 1.5%، فقط من أسهمها، في حين يمتلك موظفو الشركة حوالي 98.5%، منها.

يضاف إلى أسباب نجاحها أسلوبها في الإدارة، فهواوي تقوم بمداورة منصب الرئيس التنفيذي للشركة مرة كل ستة أشهر.

كما تواجه هواوي معوقات تشغيلية بعد حجب الشركة، ومنعها من تسويق منتجاتها للاتصالات في كل من الولايات المتحدة واليابان ونيوزيلاندا وأستراليا كما تم منعها من تطوير شبكات الجيل الخامس في هذه البلدان بالإضافة إلى الهند ورغم كل ذلك، فهي أكبر شركة في العالم لتصنيع معدات الاتصال.

محاربة هواوي استمرت لتصل سوق الهواتف الذكية فشركات الاتصالات الأميركية منعت من تقديم خدماتها للشركة الصينية.

سيل الاتهامات لهواوي يستمر، ومخاوف من استخدامها لبرمجيات خبيثة تسمح للصين بالتجسس على شركات منافسة بل وحكومات أجنبية أيضا اتهامات نبعت من تاريخ مؤسسها الذي بدأ حياته العملية كمبرمج لصالح جيش التحرير الشعبي الصيني لينطبق المثل ماضيك سيلاحقك دوما.