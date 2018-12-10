أجيليتي تستثمر 100 مليون دولار لتعزيز تحولها الرقمي

أعلنت شركة #أجيليتي أنها سوف تقوم باستثمار ما يُقارب 100 مليون دولار أميركي، في مجال التكنولوجيا اللوجيستية خلال الثلاث سنوات القادمة.

وقالت "أجيليتي"، المدرجة ببورصتي الكويت ودبي، في بيان للأولى اليوم الاثنين، إنها سوف تطلق موقع Shipa.com وهي #منصة_رقمية لمساعدة الشركات الصغيرة ورجال الأعمال والمُستهلكين لإدارة عملياتهم #اللوجستية عبر الإنترنت ومن خلال الأجهزة المحمولة.

وأوضحت الشركة أن هذا الاستثمار يأتي كجزء من خطتها للتحول الرقمي، ويساعد "أجيليتي" كذلك في تلبية احتياجات قطاعات العملاء المختلفة وتطوير أعمال #التجارة_الإلكترونية والشحن وأعمال التجارة الرقمية.