"كربون القابضة" تقترض 1.25 مليار دولار لمجمع بتروكيماوي

وقعت شركة "كربون القابضة" في مصر عقد تمويل بقيمة 1.250مليار دولار، لبناء مجمع "التحرير" للبتروكيماويات في ميناء العين السخنة بالبحر الأحمر.



وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 11 مليار دولار، وسيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وحصلت الشركة على التمويل من مؤسسة Africa Finance Corporation التي تعمل في مجال تمويل التنمية الأفريقية وتطوير المشروعات.



وقال رئيس مجلس إدارة الشركة باسل الباز إن القيمة الإجمالية للعقود التمويلية التي وقعتها الشركة تبلغ 5.4 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن يضاعف هذا المشروع #صادرات_مصر من #البتروكيماويات خلال عام واحد من بدء الإنتاج.