سبكيم ترفع ملكيتها في الشركة العالمية للغازات إلى 97%

أعلنت شركة #سبكيم العالمية إنهاء شراء حصة الشركة الوطنية للطاقة في الشركة العالمية للغازات (إحدى الشركات التابعة لسبكيم)، وذلك بعد الانتهاء من دراسة كافة الإجراءات النظامية التي تطلبتها هذه الصفقة والحصول على موافقات الجهات الرسمية اللازمة.

وقالت #سبكيم إن ملكيتها في الشركة العالمية للغازات ارتفعت لتصل إلى 97%.

وستعرض هذه الصفقة للموافقة على أقرب اجتماع للجمعية العامة.

وأشارت إلى أن الأثر المالي لهذه الصفقة سينعكس على نتائج الشركة للربع الرابع من العام الجاري.

ويعتبر مصنع #الشركة_العالمية_للغازات الأكبر من نوعه في العالم لإنتاج غاز أول أكسيد الكربون والهيدروجين، ويستخدم المنتج بشكل أساسي من قبل الشركة العالمية للأسيتيل المحدودة كلقيم لإنتاج حمض الأسيتيك، كما يعتبر المصنع مصدرًا إضافيًا لتزويد الشركة العالمية للدايول بالهيدروجين.