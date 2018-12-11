المحكمة تؤجل القضية.. وابنة مؤسس هواوي لن يُطلق سراحها

أبدى قاضي المحكمة العليا في مقاطعة "British Columbia" عدم رضاه عن الاقتراح المقدم من المحامين بإطلاق سراح ابنة مؤسس شركة هواوي والمديرة المالية للشركة "Meng Wanzhou" بكفالة مالية قدرها 15 مليون دولار كندي، من المُحتمل أن تكون مقدمة من زوجها.

وأجّل القاضي القضية إلى الثلاثاء، بعدما كانت ستعقد جلسة الاستماع غداً، قائلاً إنه لن يصدر قرار بهذا الخصوص إلا إذا كان الكفيل من المقيمين في المقاطعة.

وكانت شركة #هواوي_الصينية للتكنولوجيا قد ذكرت أنها تتوقع "استنتاجا عادلا" من محكمة كندية بشأن ما إذا كانت ستطلق سراح المديرة المالية بكفالة بعد اعتقالها في وقت سابق من الشهر الحالي.

واحتجت #الصين بشدة على اعتقال منغ وان تشو، ابنة مؤسس شركة #هواوي، وطالبت الولايات المتحدة بسحب الاتهامات الأميركية التي دفعت المسؤولين الكنديين إلى احتجازها أثناء تغييرها الطائرة في مدينة فانكوفر، بولاية كولومبيا البريطانية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وسعت الولايات المتحدة إلى اعتقال منغ بشبهة سعيها تجنب العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وإيران.