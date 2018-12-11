"دومتي" تضيف خطا لإنتاج المخبوزات بتكلفة 4 ملايين دولار

وقعت شركة الصناعات الغذائية العربية "دُومْتي" عقد توريد وتركيب خط جديد لإنتاج المخبوزات مع شركة " AMF " الأميركية في إطار خطتها للتوسع في الإنتاج.

وذكرت الشركة أن الخط الجديد سيعمل على مضاعفة الطاقة الإنتاجية المستخدمة حاليا، وأن تكلفة الخط ستبلغ 4 ملايين دولار.



كما سيتم تمويل تركيب الخط الجديد من الحصيلة النقدية لزيادة رأس المال الشركة.

وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" محمد الدماطي في مقابلة مع "العربية" أن الخط سيبدأ بالإنتاج في شهر سبتمبر 2019، وسيتم تمويله من الأرباح المحتجزة للشركة ومن متحصلات الـ"IPO" الذي حصل من عامين.

ولفت إلى أنه في العام الأول لتشغيل الخط الجديد، من المستهدف أن يبلغ إجمالي مبيعات المخبوزات ما بين 500 إلى 600 مليون جنيه في العام 2020.

وحققت شركة دومتي أرباحا في الربع الثالث من العام الحالي بقيمة 35 مليون جنيه، بعد أن حققت مبيعات قاربت 700 مليون جنيه، بزيادة طفيفة عن الربع المماثل للعام الماضي، لتبلغ أرباح التسعة أشهر الأولى 132.8 مليون جنيه مقابل أرباح قدرها 28.4 مليون جنيه عن ذات الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 1.9 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتعليقاً على هذه النتائج، أوضح الدماطي أن خفض دعم الطاقة في الربع الثاني أثر على القدرة الشرائية، وبالتالي حصل تراجع طفيف في مبيعات "دومتي".

ولكنه عاد ليؤكد أن التراجع الحاصل لم يكن "مقلقاً"، بالنسبة لهم لاسيما أن المبيعات التي حققتها الشركة في الربع الثالث من العام 2017 كانت قوية، لافتاً إلى أن المبيعات عادت للارتفاع مجددا في الربعين الثالث والرابع.