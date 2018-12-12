أوراسكوم توقع اتفاقاً مع حكومة مصر لإنشاء مشروع سكني

قالت #شركة_أوراسكوم للتنمية مصر، اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقا نهائيا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مشروع سكني على مساحة ألف فدان غرب القاهرة بإيرادات متوقعة 77 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) خلال ثماني سنوات.

وأضافت الشركة في بيان صحافي حصلت رويترز على نسخة منه، أن المشروع يقوم على "أساس نظام المشاركة في الإيرادات...حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 26% من إجمالي المتحصلات النقدية للمبيعات العقارية على مدار 8 سنوات الأولى للمشروع".

وبموجب الاتفاق، ستقوم أوراسكوم للتنمية بتنفيذ جميع أنشطة التطوير والإنشاء والبنية التحتية الداخلية وكذلك التسويق والبيع.

ويتضمن المشروع أكثر من 19 ألف وحدة سكنية ووحدات تجارية وتعليمية ومراكز طبية وترفيهية ورياضية، وتبلغ المبيعات المستهدفة للمشروع نحو 77 مليار جنيه.

وقالت أوراسكوم في البيان الصحافي، إن هيئة المجتمعات العمرانية ستحصل بموجب الاتفاق على 11.4 مليار جنيه على مدار 8 سنوات و"حصة عينية أساسية من المساحة البنائية 130 ألف متر مربع تُسلم في العام الثامن للمشروع. وبحساب صافي القيمة الحالية لإجمالي المدفوعات المستقبلية يبلغ سعر متر الأرض 1580 جنيها للمتر المربع، وسوف تقوم الشركة بتسليم حصة عينية إضافية 150 ألف متر مربع في العامين التاسع والعاشر بالتساوي".

وتستثمر أوراسكوم للتنمية مصر في #العقارات والسياحة، وتعمل في إدارة المنتجعات والتمويل العقاري.