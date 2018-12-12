رئيس أياتا: الحد من عواقب "بريكست" مهم لشركات الطيران

قال رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) اليوم الأربعاء إن اقتراع سحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المعلن عنه اليوم قد يكون نبأ جيدا لشركات الطيران إذا تمخض عن تأجيل أو إلغاء انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

ولفت المدير العام والرئيس التنفيذي لأياتا ألكسندر دو جونياك إلى أن "خروج بريطانيا ليس نبأ جيدا لهذا القطاع. كنا دائما نقول ذلك. لذلك فإن أي تقييد لعواقب انفصال بريطانيا هو نبأ جيد لقطاع الطيران. لا يمكن أن نبدو داعمين لإغلاق الحدود والحماية التجارية والانحراف بعيدا عن العولمة".

وقالت ماي، التي تواجه اقتراعا بحجب الثقة بشأن زعامتها لحزب المحافظين اليوم، إن أي زعيم جديد سيتعين عليه مد أو إلغاء الموعد النهائي المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس/آذار.

من جهة أخرى، أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" أن شركات الطيران العالمية ستستأنف تحقيق نمو في الأرباح العام المقبل، حيث سيفوق الطلب القوي تأثير ضغوط التكلفة التي قلصت الربحية في 2018.

وذكر أياتا أنه من المتوقع ارتفاع أرباح القطاع إلى 35.5 مليار دولار في عام 2019، مقارنة مع 32.3 مليار في العام الحالي.

وكان أياتا توقع من قبل وصول الأرباح إلى 33.8 مليار دولار في 2018.

وقال دو جونياك "يقف قطاع الطيران الآن على أرضية مالية أكثر صلابة من أي وقت مضى".